В Пушкинском музее открылась выставка работ Хаима Сутина
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В Москве в музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась первая в стране выставка французского художника российского происхождения Хаима Сутина. Его творчество объединило разные стили и школы живописи. Сутин обладал даром выбрать самое революционное в каждой из эпох, а экспрессивность сюжетов и цветовая палитра мастера поражает воображение.
Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Стёпиной.