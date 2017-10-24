В Пушкинском музее открылась выставка работ Хаима Сутина

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В Москве в музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась первая в стране выставка французского художника российского происхождения Хаима Сутина. Его творчество объединило разные стили и школы живописи. Сутин обладал даром выбрать самое революционное в каждой из эпох, а экспрессивность сюжетов и цветовая палитра мастера поражает воображение.