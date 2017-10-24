Европа ополчилась на Джорджа Сороса

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Европейские политики ополчились на Джорджа Сороса. Венгерский премьер Виктор Орбан обвиняет американского миллиардера в том, что именно при его финансовой поддержке в Европе разразился миграционный кризис, а новоизбранный австрийский канцлер Себастьян Курц называет Сороса кальмаром-вампиром и даёт меньше месяца на прекращение деятельности его фонда "Открытое общество" на территории Австрии. В противном случае в суд будет подан иск за попытку подорвать демократию нации.

Речь Виктора Орбана на митинге в Будапеште европейская пресса уже окрестила скандальной, передает "ТВ Центр". Во многом из-за тех сигналов, что венгерский премьер адресовал Брюсселю. Нет, это конечно еще не предпосылки очередного Brexit. Выходить из состава ЕС Венгрия отнюдь не собирается, но и безгранично подчиняться центру больше не будет, делая поправку на собственные интересы. Это касается, в первую очередь, мигрантов, которые, по словам Орбана, наводнили Европу совсем неспроста.

"Мистическая финансовая сила наградила Европу современной миграцией, миллионами мигрантов и нашествием приезжих. Этот план был задуман, чтобы сделать из Европы смешанный континент, но только мы смогли оказать сопротивление. Поляки, чехи, словаки, румыны и венгры должны объединиться в этом процессе", - заявил Орбан.

Под этой мистической финансовой силой, пишет немецкий Focus, Орбан подразумевает фонды миллиардера Джорджа Сороса. Якобы это он способствовал миграционному кризису. И венгерский премьер тут совсем не одинок. В том же духе высказывается и новоиспеченный премьер Австрии. Причем не только касательно мигрантов, но и касательно Сороса, чьей организации Себастьян Курц дал 28 суток, чтобы покинуть страну.

"Призрак Сороса — величайшая проблема, с которой мир сталкивается в 2017 году. Он словно кальмар-вампир, обернувшийся вокруг лица человечества. Сорос неустанно загоняет в воронку крови все, что пахнет деньгами. Эти деньги он использует для подкупа коррумпированных политиков, журналистов и общественного деятелей, пытаясь создать мир по своему образу", - заявил Курц.

Как это происходит на практике та же Европа прекрасно могла наблюдать на примерах многих стран. От Грузии до Украины, куда фонды Сороса вливали миллиарды долларов, помогая незаконно свергать президентов. Но тогда все эти европейские государства были как бы в одной лодке, слепо следуя указаниям Брюсселя, Берлина и США. Сейчас же ситуация поменялась кардинально. К власти в той же Венгрии, Австрии и Чехии пришли политики совсем не либерального толка, во главу угла ставящие интересы собственных стран, а не Евросоюза. И вполне понимающие, что управляемый хаос по методичкам Сороса теперь возможен и у них.

"Пока Сорос разрушал постсоветское пространство, они на это не обращали внимания. Им казалось, что это вполне допустимо. Но когда Сорос начал заниматься ими самими, понятно, что они через некоторое время сообразили, чем это может кончиться", - говорит политолог Сергей Михеев.

То, что европейским лидерам, вроде Орбана и Курца, действительно есть чего опасаться, говорит и пример самих США. На прошлых выборах Сорос финансировал компанию проигравшей Клинтон. И именно его фонды позже координировали протестные акции против Трампа по всей стране. Так что неудивительно, что уже 150 тысяч американцев требуют признать его преступником, подписав петицию на сайте Белого дома.

"Принимая во внимание, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать ситуацию в США, федеральное правительство США и министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и всех членов его организаций террористами и в рамках закона изъять как личные активы, так и те, что связаны с его структурами", - говорится в тексте петиции.

Им Сорос недавно пожертвовал 18 из своих 24 миллиардов долларов, что многих европейских лидеров и заставило так спешно зачищать политическое поле от организаций миллиардера. В России это сделали еще в 2015 году. Но выделение столь внушительной суммы перед президентскими выборами у нас вряд ли похоже на совпадение.

Александр Панюшкин, Даниил Гималов и Алексей Степанов-Молодов. "ТВ Центр".