Российские саперы за сутки разминировали 36 гектаров в Дейр-эз-Зоре

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Российские саперы за сутки разминировали 36 гектаров территории сирийского Дейр-эз-Зора и окрестностей, уничтожив более 900 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

Российские специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России за прошедшие сутки обнаружили и уничтожили более 900 взрывоопасных предметов в освобожденных районах сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС.

"За сутки проверено 36 гектаров территории города и его окрестностей, девять километров дорог, 59 зданий, обнаружено и уничтожено 906 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Кроме того, российскими военными медиками совместно с сирийскими врачами проведена медицинская гуманитарная акция в государственной больнице "Рази" города Алеппо. 88 местных жителей, в том числе 26 детей, получили медпомощь.

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