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Экс-губернатор Одесской области, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили поселился в палаточном городке вместе с протестующими у здания Верховной Рады. Он заявил, что намерен находиться в палатке среди митингующих и даже взял для этого теплые вещи. Доступ в его палатку закрыт, на входе дежурит охрана.

Лидер украинской партии "Рух новых сил", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился в палатке у здания Верховной Рады в центре Киева, пишут "Украинские новости".

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил на месте, что взял с собой теплые вещи и ждет появления лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и мэра Львова Андрея Садового для обсуждения плана дальнейших действий. Возле палатки Саакашвили выставлена охрана.

Ранее Саакашвили было отказано в статусе беженца. По словам главы генпрокуратуры страны Юрия Луценко, теперь Киев имеет право выдворить экс-губернатора Одесской области из страны.

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