Рецепт счастья от Эйнштейна продан c аукциона за $1,5 млн

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Неизвестный покупатель заплатил 1,56 миллиона долларов при стартовой цене в две тысячи за рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице. Торги аукционного дома Winners прошли в Иерусалиме.

Рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, был продан неизвестному покупателю за 1,56 миллиона долларов (при стартовой цене в две тысячи) с аукциона в Иерусалиме.

"Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью", - гласит совет от Эйнштейна на фирменном бланке отеля, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение устроителей торгов - аукционный дом Winners.

В ноябре 1922 года у физика, приехавшего с лекциями в Японию, не оказалось под рукой мелочи на чаевые. Не желая отпускать курьера с пустыми руками, он написал по-немецки пару житейских советов и посоветовал сохранить обе бумаги, объяснив, что в будущем их ценность может оказаться значительно выше.

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