"Россия зовет": Путин рассказал об успехах и проблемах экономики страны

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Свыше 2 тысяч предпринимателей и экспертов из более чем 60 стран принимают участие в инвестиционном форуме "Россия зовёт!" Экономика страны, в том числе промышленность, растёт, в неё вновь пошли инвестиции. Повышаются реальные доходы граждан. Конкретные цифры привёл Владимир Путин.

Россия зовёт и они приходят. Этот форум для инвесторов уже традиционно ставит рекорды по количеству иностранных участников. Всем им важно знать куда и, главное, какими темпами будет двигаться российская экономика. Тональность дискуссии заметно изменилась, отмечает "ТВ Центр". Теперь здесь обсуждают не риски стагнации, а темпы экономического роста. Один из ярких примеров тому - курс рубля, который стабилизировался с начала года. Снова растут ВВП и золотовалютные резервы России. Инфляция стала рекордно низкой - меньше 3%. Выступая перед участниками форума, президент подвел промежуточный итог взятого курса на диверсификацию экономики. И судя по словам Владимира Путина, многое получилось.

"Мы видим, что деловые круги позитивно оценивают наши действия: растет доверие и желание инвестировать в российскую экономику, в том числе и со стороны иностранного бизнеса. И это еще одна отличительная черта нового качества экономики России. Перед нами стоит целый ряд стратегических задач. Нужно не просто закрепить позитивные тенденции, а придать российской экономике дополнительную динамику, существенно повысить ее эффективность. Вновь подчеркну, нас не могут устраивать нынешние темпы роста, необходимо вывести их на уровень выше среднемировых", - заявил Путин.

В 2014 году более половины российского бюджета состояла из нефтегазовых доходов. К сегодняшнему дню удалось уменьшить этот объем до 39%. Задача на ближайшее будущее - сократить долю до 1/3. Это не значит, что планируется добывать меньше газа и нефти - идет активная работа по развитию других отраслей российской экономики. Прорыв, например, совершён в сельском хозяйстве. По итогам прошлого года экспортные сделки принесли 17 миллиардов долларов. Все годы до этого крупнейшим несырьевым экспортером нашей страны был совсем другой - оружейный комплекс.

"За весь 2016 год мы продали оружия на 15,3 миллиарда долларов. Экспорт товаров сельхозназначения превысил экспорт вооружения. Для того чтобы и дальше стимулировать несырьевой экспорт, продолжим снимать инфраструктурные административные барьеры, повышать эффективность инструментов поддержки экспортеров. Понимаю, что средств, которые мы вкладываем в эти направления, пока недостаточно. Разумеется, будем увеличивать все эти элементы поддержки по ходу роста возможностей бюджета", - сказал президент.

Бюджет страны все еще верстается с дефицитом. Учитывая сегодняшний экономический рост, разницу между доходами и расходами планируется заметно сократить. Поступить так раньше просто не было возможности из-за социальных обязательств государства.

"Нужно было подумать о гражданах, реальные доходы и реальные заработные платы которых и так упали.

На этом фоне бездумно сокращать социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам. И потом любая страна мира, и Россия в том числе, заинтересована в социальной стабильности", - подчеркнул Путин.

Впрочем, такой подход тоже сработал на перспективу. В России снова отмечен рост потребительского спроса. На это обращают внимание и инвесторы. По их словам, сейчас будущее за прорывными технологическими решениями и цифровой экономикой.

"У меня есть вера в Россию. Её экономика сейчас, определённо, меняется. Здесь большой рынок технологий, будь то медицинские или цифровые технологии. У него большое будущее. И в ближайшие 5 лет Россия - одно из важнейших направлений в этой области", - говорит представитель юридической компании Джон Фьюз.

Недостаток квалифицированных кадров - одна из проблем России, на которую обращают внимание и представители бизнеса, и представители власти. Так совпало, что сразу после форума Владимир Путин встретился с национальной сборной, занявшей первое место в мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. По очкам команда россиян стала лучшей среди представителей 78 стран.

Президент чемпионов поздравил и заявил, что российской экономике сегодня нужны сотни тысяч таких специалистов. Студенты в ответ высказали пожелания.

"Во всём IT-блоке есть такая проблема, что сложно в колледжах изучать новые технологии, потому что рамки колледжной программы немного ограничивают. Можно ли как-то добавить какую-то дисциплину, которая позволит изучать новые технологии и дать преподавателям больше возможностей?" – спросил президента Член сборной России чемпионата WorldSkills-2017 Константин Ларин.

"Да, думаю, что это не только можно, но и нужно сделать, потому что программы достаточно быстро устаревают. По регионам обязательно тоже поработаем, с тем, чтобы готовили не просто так, по каким-то старым методикам 30-летней давности, а готовили именно специалистов, которые нужны будут сегодня и завтра", - сказал Путин.

По мнению президента, между предприятиями и учебными заведениями должен быть налажен живой контакт. Ведь от эффективности образования сегодня зависит экономический рост, который будет завтра.

Пётр Вершинин, Кирилл Макаров, Станислав Козловский. "ТВ Центр", Москва.