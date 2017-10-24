Собянин наградил многодетные семьи почетным знаком "Родительская слава"

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В Кремле наградили московские многодетные семьи. Награды вручал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин вручил многодетным семьям почетный знак "Родительская слава города Москвы". Как сообщает агентство "Москва", мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце в рамках праздника "Для тебя, мама!"

"Сегодня мы награждаем почетным знаком "Родительская слава города Москвы" 21 московскую семью. В этих семьях воспитываются в общей сложности 144 ребенка. Они растут в любви и заботе, уважительно относятся к старшим, к труду, радуют успехами в учебе, творчестве, спорте. Это большой, нелегкий, но очень почетный труд. Нас радует, что за последние семь лет в Москве число многодетных семей выросло почти в два раза. Это действительно подвиг наших мам!" - сказал Собянин.

Он отметил, что этот праздник открывает череду мероприятий, посвященных Дню матери. Он зачитал обращение президента России Владимира Путина, в котором глава государства подчеркнул приоритет поддержки семьи в политике страны.