Собянин наградил многодетные семьи почетным знаком "Родительская слава"
В Кремле наградили московские многодетные семьи. Награды вручал мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин вручил многодетным семьям почетный знак "Родительская слава города Москвы". Как сообщает агентство "Москва", мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце в рамках праздника "Для тебя, мама!"
"Сегодня мы награждаем почетным знаком "Родительская слава города Москвы" 21 московскую семью. В этих семьях воспитываются в общей сложности 144 ребенка. Они растут в любви и заботе, уважительно относятся к старшим, к труду, радуют успехами в учебе, творчестве, спорте. Это большой, нелегкий, но очень почетный труд. Нас радует, что за последние семь лет в Москве число многодетных семей выросло почти в два раза. Это действительно подвиг наших мам!" - сказал Собянин.
Он отметил, что этот праздник открывает череду мероприятий, посвященных Дню матери. Он зачитал обращение президента России Владимира Путина, в котором глава государства подчеркнул приоритет поддержки семьи в политике страны.
Новости по теме Тверская, 13
-
24 октября 2017
Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной
-
24 октября 2017
В Москве электронные сертификаты станут постоянной мерой поддержки семей с детьми
-
23 октября 2017
Собянин отреагировал на нападение на ведущую "Эхо Москвы"
-
23 октября 2017
Собянин: за 4 года в Москве построено 12 путепроводов через ж/д пути