Трампа забросали российскими флажками в здании Конгресса США

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Противник президента США Дональда Трампа забросал американского лидера российскими флажками и обвинил его в предательстве. Инцидент произошел в здании Конгресса США, когда Трамп в компании сенаторов-республиканцев направлялся на торжественный обед.

Неизвестный мужчина бросил в президента США Дональда Трампа охапку российских флажков, когда американский лидер шел на торжественный обед с сенаторами-республиканцами, передает TVC.RU.

Инцидент произошел в здании Конгресса США. Трамп и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл шли в обеденный зал. Протестующий бросил в сторону американского лидера российские флажки и несколько раз прокричал: "Трамп - предатель".

Мужчину тут же окружили стражи порядка и увели. Трамп и другие официальные лица никак не отреагировали на произошедшее. Инцидент успели заснять журналисты.

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