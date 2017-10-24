Полиция задержала семь человек на премьере "Матильды" в Москве

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Правоохранители задержали семь человек у здания кинотеатра "Октябрь" в Москве, где проходит премьера фильма "Матильда". В отношении задержанных возбуждены административные дела по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Полиция задержала семь человек в центре Москвы возле кинотеатра "Октябрь", где проходит премьера фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе МВД.

"Около кинотеатра на улице Новый Арбат сотрудниками полиции были задержаны еще четыре человека, которые доставлены в отдел полиции. Они также будут привлечены к административной ответственности", - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что перед входом в "Октябрь" полицейские задержали и доставили в отдел полиции трех человек. В отношении них возбуждены административные дела по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Кампания против "Матильды" идет с 2016 года. Наиболее активно против фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская - она написала 43 жалобы на картину. Депутат утверждает, что "Матильда" оскорбляет чувства верующих, так как повествует о личной жизни Николая II, причисленного к лику святых. Проверки никаких нарушений не выявили.

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