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США не должны мешать сотрудничеству Сербии с Россией, а высказывания заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи направлены на подрыв отношений между странами. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Никто не должен мешать Сербии развивать плодотворное сотрудничество с Россией на взаимовыгодной основе. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Заместитель помощника госсекретаря США Х.Б. Йи, находившийся 23-24 октября в Белграде, позволил себе ряд провокационных заявлений, направленных на подрыв российско-сербского сотрудничества", - указали в министерстве.

Американский дипломат ранее потребовал от Белграда пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом.

"Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов", - отметили на Смоленской площади.

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