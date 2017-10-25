Москва призвала Вашингтон не вмешиваться в работу российских СМИ

Теги: В мире сша сми

Москва призывает Вашингтон дать российским СМИ спокойно работать и не создавать ещё один раздражитель в двусторонних отношениях. Так дипломаты отреагировали на заявление представителя Госдепа, которая напомнила, что российский телеканал RT и агентство Sputnik должны зарегистрироваться в США как иностранные агенты.

Посольство России в США призвало Вашингтон дать нашим средствам массовой информации спокойно работать. "Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов. Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать", - говорится в заявлении посольства, которое цитирует РИА Новости.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что в США потребовали от телеканала признания себя иностранным агентом до 17 октября. По ее словам, в случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала могут быть приняты серьезные меры.

Согласно размещенным в открытом доступе документам Министерства юстиции США телеканал RT "еще не зарегистрировался" в качестве иностранного агента.

Читайте также:

МИД потребовал от США не мешать сотрудничеству России и Сербии

В Госдуме пообещали США ответ на вывоз архива из генконсульства

"Холодный мир": эксперты оценили отношения России и США