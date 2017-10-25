Собчак ответила на критику после своих слов об украинском Крыме

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Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме, поскольку это является ее мнением. Ранее на пресс-конференции она заявила, что полуостров с точки зрения международных норм является украинским. Часть экспертов назвали заявление Собчак проявлением свободы слова, а часть углядела в нем признаки сепаратизма.

Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свое заявление о принадлежности Крыма Украине, сообщает Газета.ru.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным", - объяснила она.

Собчак подчеркнула, что судить ее за это нельзя, равно как и Сулеймана Кадырова, которого обвинили в призывах к нарушению целостности России из-за публикации поста в социальной сети о принадлежности Крыма Украине.

"Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", - сообщила кандидат.

Накануне во время своей пресс-конференции Собчак заявила, что Крым с точки зрения международных норм находится под юрисдикцией Киева. Она сообщила, что Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Часть российских экспертов сошлась на мнении, что это высказывание – проявление свободы слова. Другая часть рассказала о том, судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности, если в ее словах найдут призывы к сепаратизму.

Позднее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский раскритиковал заявление Собчак и усомнился в ее уровне профессиональной подготовки. По его мнению, это не что иное, как очередной пиар-ход на волнующей всех теме.

Свое слово внесла и депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия", - недоумевает Поклонская.

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