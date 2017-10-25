Российские военные помогли возвращению группы беженцев в Алеппо

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В Алеппо российские военные сопроводили в свои дома еще одну группу сирийских беженцев. Всего же в родные поселки и города, по данным ООН, вернулись около полумиллиона человек. Большинство - из других регионов страны, десятки тысяч - из-за границы. Процесс, который координирует Центр по примирению враждующих сторон, позволил расселить почти все крупные лагеря для беженцев.

На этом стадионе находился один из крупнейших лагерей беженцев в Сирии. Идлиб, Хама, Хомс, Алеппо, Дейр-Эз-зор. Люди, потерявшие все, но не надежду. На стенах остались нацарапанные ими истории и слова благодарности за спасенную жизнь, передает "ТВ Центр".

"Во время войны здесь жили 5 тысяч семей. Им просто некуда было идти, это место стало им домом. А сейчас, вы видите, все уехали. И мы переделываем стадион обратно по его назначению", - рассказал директор спорткомплекса Ахмад Фархад.

Тысячи беженцев по всей стране держат путь в свои города и поселки. "Мои курицы - это все, что от хозяйства осталось, все, что удалось спасти, когда террористы начали обстреливать мою деревню", - говорит Ибрагим Али.

Ибрагим и его семья больше года назад сбежали из захваченной боевиками деревни. Нашли приют в Мембидже. Накануне им сообщили, что можно возвращаться домой, террористы туда больше не вернутся. "Этот день я запомню навсегда, мы все жили в лагере как одна семья, и сейчас все вместе отправляемся домой", - отметил Джанади Ахмад.

Все имущество беженцев помещается в небольшой прицеп. Палатки, одежда, посуда - все, что было необходимо в лагере, где они жили. В Сирии очень большие семьи, посадочных мест всем не хватает, женщины и дети поедут прямо на своих вещах.

В колонне больше 70 человек. Много детей. Есть и совсем маленькие, они родились в лагере для беженцев и еще не видели своего дома. "Сегодня тут 10 семей. Мы составили списки тех, кому особенно нужна помощь. Они захотели как можно быстрее вернуться. Мы поможем им начать жизнь с чистого листа", - рассказал представитель администрации провинции Алеппо Насыр Муса.

Безопасность движения колонны обеспечивают российские военные. Эти дома уже проверили саперы. В деревне восстановили электроснабжение. А вот с водой проблемы. Жители, которые вместе бежали от террористов, выживали и искали кров, стали еще ближе. Соседи помогают друг другу разгружать вещи. Вскоре займутся восстановлением хозяйства, тоже вместе. До конца месяца в этот населенный пункт вернутся еще 800 человек.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.