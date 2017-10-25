Эксперт: Сорос – спекулянт
Теги: сша События. 25-й час венгрия
Почему деятельность американца Сороса вызывает столь резкое неприятие в Европе, особенно в Венгрии? Какова миссия общественных организаций, создаваемых Соросом? В какой мере он способствовал нарастанию миграционного кризиса в Европе? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владислав Белов.
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.
"Сорос – спекулянт, который свою деятельность строит не на протестантской этике, а на немножко других нормах. Он является соринкой в глазу Орбана, они друг друга не любят. И Орбан достаточно удачно построил свою кампанию на постоянной критике Орбана", - рассказал Белов.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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