Эксперт: Сорос – спекулянт

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Почему деятельность американца Сороса вызывает столь резкое неприятие в Европе, особенно в Венгрии? Какова миссия общественных организаций, создаваемых Соросом? В какой мере он способствовал нарастанию миграционного кризиса в Европе? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владислав Белов.