Вирус BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20

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Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать крупнейшие российские банки, однако ему это не удалось. По словам главы компании по расследованию киберпреступлений Group-IB Ильи Сачкова, защита банков от кибератак оказалась более качественной по сравнению с компаниями небанковского сектора.

Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки, в том числе из топ-20. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу компании по расследованию и предотвращению киберпреступлений Group-IB Илью Сачкова.

Попытки атаки не удались. По словам Сачкова, банки имеют более качественную защиту от кибератак по сравнению с компаниями небанковского сектора.

"Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, - у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее", - сказал он.

Вирус BadRabbit накануне атаковал сайты ряда российских СМИ, в том числе агентства "Интерфакс", сервер новостного портала "Фонтанка". По данным Group-IB атаки начались после полудня на Украине. Вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, а также международного аэропорта Одессы.