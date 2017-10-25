Госдума отказалась от идеи оставлять лихачей без прав за опасное вождение

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В ноябре Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект правительства о введении штрафов за опасное вождение. Наказание в этом случае составит пять тысяч рублей. При этом депутаты отказались от идеи лишать лихачей водительских прав за повторное нарушение. Кроме того, рядовые инспекторы ДПС не смогут выписывать штрафы за опасное вождение. Это будут делать их руководители - командиры подразделений.

Рядовые инспекторы ДПС потеряют возможность выписывать штрафы за опасное вождение. Это будут делать их руководители - командиры подразделений. Эту поправку в законопроект, предусматривающий наказание для водителей, допустивших резкое торможение, препятствование обгону или беспорядочное перестроение на дороге, подготовил первый зампредседателя думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков, пишет газета "Известия".

Уже в ноябре нижняя палата парламента планирует рассмотреть во втором чтении законопроект правительства России о введении штрафов за опасное вождение. Наказание за данное нарушение, согласно документу, составит пять тысяч рублей, рассказал сам Лысаков.

При этом ко второму чтению парламентарии отказались от идеи лишать лихачей водительских прав за повторное нарушение.

Комментируя поправку к законопроекту правительства, согласно которой выписывать постановление о наложении штрафа будет командир подразделения, депутат подчеркнул, что это поможет обеспечить объективное рассмотрение дела и исключить возможность злоупотреблений.

Термин "опасное вождение" появился в ПДД в июне 2016 года. К нему относится, в том числе, неоднократное совершение одного или нескольких последовательных действий. Например, это резкое торможение, препятствование обгону или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты.