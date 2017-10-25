Почти половина россиян выступила против запрета "Матильды"

Теги: Общество кино опрос поклонская

ВЦИОМ провел опрос среди жителей России об их отношении к фильму "Матильда". Результаты исследования показали, что около 48% жителей России не поддерживают требования запретить показ картины.

Около 48% жителей России не поддерживают требования запретить показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом говорят данные ВЦИОМ, пишет газета "Известия".

Кроме того, 33% респондентов уже запланировали поход в кино. А вот 17% граждан действительно согласны с депутатом Натальей Поклонской, потребовавшей отозвать у картины прокатное удостоверение.

Кроме того, опрос ВЦИОМ показал, что резонанс вокруг фильма Алексея Учителя не прибавил ему известности. Так, 39% россиян вообще не слышали о нашумевшей картине. 58% граждан знают о существовании фильма, но у 25% в планах нет похода в кино.

Вместе с тем, 37% респондентов хотят посмотреть фильм только, чтобы понять, из-за чего к нему столько претензий. 26% респондентов готовы пойти в кино просто ради нового фильма, а 14% опрошенных назвали себя любителями исторических лент.

Также опрос показал, что заранее фильм неинтересен 34% россиян. 9% опрошенных неблизок сам жанр картины, а еще столько же вообще не ходят в кинотеатры. Вместе с тем, скандал вокруг фильма и негативные отзывы отталкивают 8% респондентов. Такое же количество россиян сослались на занятость.

Кроме того, из-за искажения исторических событий "Матильду" не будут смотреть 7% опрошенных. Еще 6% не пойдут на фильм, так как он, по их мнению, порочит образ императора Николая II.

Накануне, 24 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал россиянам сходить на фильм "Матильда", чтобы самим составить мнение о нем.