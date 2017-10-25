В центре Москвы наши клад времен Петра I

Теги: Москва раскопки благоустройство археология

Во время благоустройства улицы Нижняя Радищевская в центре Москвы обнаружили клад из 97 монет конца XVII - начала XVIII века. Это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века. Обнаруженный тайник – уже второй за два месяца, найденный на Нижней Радищевской.

В центре Москвы во время работ по благоустройству на Нижней Радищевской улице археологи обнаружили клад из 97 монет времен правления Петра I, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Находка датируется концом XVII - началом XVIII века. Это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века. Состав монеты – сплав серебра и меди.

Копейки находились глубоко в земле. Сосуд или мешочек, в котором их закопали, не уцелел. Из-за наличия меди в составе монет они окислились и крепко прилипли друг к другу.

Это уже второй за два месяца тайник с монетами, найденный на Нижней Радищевской улице. В конце сентября там обнаружили 41 копейку из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век).

Все археологические находки, найденные во время программы благоустройства "Моя улица", можно увидеть в Музее Москвы.

Читайте также:

Москвичка нашла у себя в квартире клад времен Николая II

Клад времен Ивана Грозного обнаружили в центре Москвы

В центре Москвы нашли клад со времен эпохи Екатерины II