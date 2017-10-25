В центре Москвы наши клад времен Петра I
Теги: Москва раскопки благоустройство археология
Во время благоустройства улицы Нижняя Радищевская в центре Москвы обнаружили клад из 97 монет конца XVII - начала XVIII века. Это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века. Обнаруженный тайник – уже второй за два месяца, найденный на Нижней Радищевской.
В центре Москвы во время работ по благоустройству на Нижней Радищевской улице археологи обнаружили клад из 97 монет времен правления Петра I, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Находка датируется концом XVII - началом XVIII века. Это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века. Состав монеты – сплав серебра и меди.
Копейки находились глубоко в земле. Сосуд или мешочек, в котором их закопали, не уцелел. Из-за наличия меди в составе монет они окислились и крепко прилипли друг к другу.
Это уже второй за два месяца тайник с монетами, найденный на Нижней Радищевской улице. В конце сентября там обнаружили 41 копейку из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век).
Все археологические находки, найденные во время программы благоустройства "Моя улица", можно увидеть в Музее Москвы.
Читайте также:
Москвичка нашла у себя в квартире клад времен Николая II
Клад времен Ивана Грозного обнаружили в центре Москвы