Путин может встретиться с Абэ на саммите АТЭС во Вьетнаме

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Президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите АТЭС во Вьетнаме. Как сообщил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, в настоящий момент этот вопрос прорабатывается.

Президент России Владимир Путин может встретиться на саммите АТЭС с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Игоря Моргулова.



"Такая встреча возможна, сейчас прорабатываем этот вопрос", - сказал он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник сообщил, что готовится к новой встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие состоится в ноябре во Вьетнаме.