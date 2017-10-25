Названы цены билетов на матч Россия - Аргентина

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Цены билетов на контрольный матч между сборными России и Аргентины составят от 750 до 15 тысяч рублей. Встреча пройдет в "Лужниках" 11 ноября.

Стали известны цены на электронные билеты на контрольный матч между сборными России и Аргентины.

По данным "Р-Спорт", минимальная цена составит 750 рублей. По такой стоимости можно в интернете купить билеты на место в секторе D. А самые дорогие билеты - VIP-класса в сектор А - продаются по 15 тысяч рублей.

Встреча сборных России и Аргентины пройдет в 11 ноября в "Лужниках". Она станет первой для стадиона после реконструкции арены.