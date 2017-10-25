У Госдепа возникли сложности с исполнением санкций против России
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В Госдепартаменте США сообщили о трудностях, которые возникли при работе над ужесточением антироссийских санкций – сотрудники не успевают составить списки вовремя. Официальный крайний срок истек 1 октября.
Госдепартамент объяснил задержку в исполнении санкций против России. Ведомство работает над определением списка лиц и организаций из России, которые попадут под новые санкции, а срыв намеченных сроков обусловлен сложностью процесса.
"Это довольно сложный процесс, на который потребуется некоторое время. Мы работаем над его завершением", - прокомментировала задержку официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.
В августе президент США Дональд Трамп дал распоряжение расширить до 1 октября список лиц, в отношении которых будут введены санкции. 15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Госдеп и Минфин все еще не выработали список критериев для включения.
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