Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по Сирии

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Спектаклем и попыткой выставить Россию в неприглядном свете назвал постпред нашей страны Василий Небензя прошедшее заседание Совбеза ООН. На нём рассматривался вопрос о продлении полномочий комиссии, которая занимается расследованием химатак в Сирии. Резолюция вызвала массу споров. Россию вынудили воспользоваться правом вето.

Необходимости в этом заседании Совета Безопасности, по сути, не было. Но США вдруг решили торопить события. Внесли резолюцию о продлении мандата СМР - Совместного механизма Организации по защите химического оружия и ООН по расследованию случаев применения отравляющих веществ в Сирии почти за месяц до истечения полномочий группы экспертов. Причем, подано все было в традиционном для Вашингтона ключе - кто-то не хочет раскрытия правды, передает "ТВ Центр".

"Мы призываем всех членов Совета Безопасности присоединиться к нам, отвергнув нападения на СМР. Эти атаки не приближают нас к истине. Мандат СМР должен быть продлен сегодня и как можно быстрее. Причем не на политизированной основе. Нет времени ждать", - отметила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон.

Представитель США призвала не политизировать вопрос. Но происходящее ничем иным, как политикой, объяснить нельзя. Действие мандата СМР заканчивается лишь 17 ноября. А 26 октября эксперты должны представить свой доклад. Казалось бы, времени более чем достаточно, чтобы изучить их выводы и на этой основе решать: продлевать или не продлевать работу миссии. Постпред России при ООН назвал инициирование резолюции срежиссированным спектаклем.

"Предельно ясно и авторам этой неблаговидной затеи, что это задумано не с добрыми намерениями. Это задумано еще и для того, чтобы в очередной раз ошельмовать Россию. Но я тоже хочу быть предельно ясным. Сегодняшнее решение никак не повлияет на судьбу СМР. Как он функционировал до 17 ноября, так и будет продолжать функционировать, какое бы решение сегодня ни было принято", - заявил Василий Небензя.

Одна из главных задач СМР - расследование химической атаки в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, 4 апреля этого года. В результате погибли более 100 человек. США поспешили обвинить в этом официальные сирийские власти. Доказательств обвинений, как водится, не последовало. Но это не помешало Вашингтону нанести 7 апреля ракетный удар по авиабазе сирийской армии "Шайрат". Между тем в Дамаске неоднократно утверждали, что не используют химическое оружие. А в МИД России заявили, что произошедшее в Хан-Шейхуне могло быть инсценировкой. Ведь еще в июне 2014 года все химические арсеналы Сирии были вывезены из страны. А в январе 2016 года Организация по запрещению химоружия объявила об их полном уничтожении.

"То, что сегодня происходит, дурно пахнет. Может быть, вы намеренно добиваетесь этого, чтобы поведать потом миру, что Россия хочет закрыть СМР любой ценой? Это неправда. К вопросу о продлении мы готовы вернуться после выхода доклада, изучения и обсуждения его. То есть после 26 октября", - указал Небензя.

В итоге проект, внесенный США, не прошел. Против проголосовали Россия и Боливия. Китай и Казахстан воздержались. Но после этого заседания остались вопросы. И главный: не пытались ли авторы резолюции, требуя продления мандата экспертов, прикрыть слабость предстоящего отчета. Ясно это станет уже 26 октября.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".