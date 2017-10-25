В ботаническом саду на северо-востоке Москвы нашли тело женщины

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На северо-востоке Москвы в Ботаническом саду нашли тело женщины. По данным источника в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящее время тело направлено в морг для установления причин смерти.

На территории Ботанического сада на северо-востоке столицы обнаружили тело женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшие сотрудники полиции на территории Ботанического сада обнаружили труп неизвестной женщины, на вид 40-45 лет. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал он.

Тело направлено в морг для выяснения причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В пресс-службе МВД подтвердили обнаружение тела в Ботаническом саду.