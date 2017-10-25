Жирона запретила королю Испании посещать город

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Один из крупнейших городов испанской Каталонии Жирона объявил короля Испании Филиппа VI и всех членов королевской семьи персонами нон грата. Такое решение приняли члены городского совета.

Каталонская Жирона объявила короля Испании персоной нон грата. Мотивом для этого стали заявления, сделанные ранее королём Филиппа VI по поводу каталонского референдума о независимости. Мадрид этот референдум считает незаконным. А его результаты угрозой территориальной целостности Испании. Персоной нон грата в Жироне объявлен также и официальный представитель испанского правительства в регионе.

В субботу Мадрид заявил об отставке каталонского правительства и проведении новых выборов. До этого момента Мадрид вводит в автономии прямое правление.

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