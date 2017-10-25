В Петербурге женщина родила четверню впервые за полвека

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Жительница Санкт-Петербурга за один день стала четырежды мамой. Три девочки и мальчик появились на свет в 17-м роддоме. С подобным случаем врачи столкнулись там впервые за полвека, роды принимали сразу несколько десятков специалистов. Сейчас и мама, и дети чувствуют себя хорошо. Какое-то время они еще пробудут в больнице.

Когда на крошечном личике вдруг появляется улыбка, бабушка не может сдержать эмоций. Так много лет мечтала о внуках – и вот, пожалуйста, сразу четверо. Сколько пар носочков и шапочек нужно теперь связать уже понятно, а вот что делать с колясками, пока не очень.

Молодая мама пока боится брать малышей по двое, укачивает по очереди: сначала дочку Викторию. Потом возьмет ее сестренку Еву. Потом братика Артема. Потом сестренку Милану. Потом снова маленькую Вику. И так целый день.

Для 35-летней Елены Гончар – это первая, долгожданная, естественная беременность. Для врачей многоплодные роды – дело привычное, из пяти тысяч новорожденных только в этом году здесь приняли почти 400 двойняшек и тройняшек. Но чтобы сразу четверо таких крошечных человечков – это впервые. Бригада акушеров состояла из 22 человек.

"Когда рождаются дети чуть больше полутора килограммов, мы волнуемся – как они начнут дышать, как они начнут есть, как будут себя вести, у нас полное взаимопонимание, как с мамой, так и с детьми", - рассказал главный врач родильного дома №17 Антон Михайлов.

Все малыши абсолютно здоровы и готовятся к своему первому большому путешествию. В среду из отделения реанимации родильного дома их перевезут в детскую городскую больницу на так называемое доращивание. Чтобы набрать нужный вес, детям нужно пробыть под наблюдением врачей около полутора месяцев. Взрослым за это время нужно решить вопрос с жильем. Помочь обещали городские власти – они уже навестили семью в роддоме.

Пока мама, папа и бабушка живут в небольшой двушке, которую планировали постепенно расширить с рождением ребенка. Семья, которая за один день увеличилась на четыре человека, надеется встретить Новый год в новой квартире. Все сложности договорились решать по мере поступления. И обязательно верить в чудо. Ведь одно уже произошло.

Анна Морозова, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.