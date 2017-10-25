Россия подсчитала сумму белорусского долга по госкредитам

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Задолженность Белоруссии по государственным кредитам, которые предоставила Россия, составляет 6,5 миллиарда долларов по состоянию на начало октября. Просроченные обязательства у Минска отсутствуют.

Белоруссия задолжала России 6,5 миллиарда долларов по государственным кредитам, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, подготовленные к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании Евразийского международного правительственного совета.

"По состоянию на 2 октября 2017 года сумма задолженности Республики Белоруссия по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов)", - говорится в документе.

Просроченных обязательств у Минска не имеется. На данный момент Россия предоставляет Белоруссии восемь госкредитов: один экспортный и семь финансовых на сумму более 15 миллиардов долларов.

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