Собянин опроверг информацию о переносе даты выборов мэра

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Сергей Собянин опроверг слухи о возможном переносе даты выборов мэра. По его словам, эта информация является абсолютным фейком. Собянин отметил, что этот вопрос не обсуждался, и саму идею он считает "никчемной".

Сергей Собянин опроверг слухи о возможном переносе даты выборов мэра. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что выборы мэра Москвы могут быть перенесены на март 2018 года. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе встречи Собянина с президентом Владимиром Путиным.

"Алексей Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк. Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной", - написал Собянин.