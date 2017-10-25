От екатеринбургских останков Романовых осталось лишь 70 грамм костей

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От найденных в 2007 году под Екатеринбургом останков, предположительно, цесаревича Алексея Романова и его сестры великой княжны Марии, осталось лишь 70 грамм костей. Тела были сожжены после смерти. Утрата почти 100 грамм произошла из-за первоначальных экспертиз или просто из-за "разгильдяйства", считает историк.

Найденный под Екатеринбургом тела, предположительно цесаревича Алексия Романова и его сестры великой княжны Марии, были сожжены после убийства, об этом сообщил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

На данный момент от этих останков осталось лишь 70 грамм костей, утрата почти 100 грамм произошла из-за первоначальных экспертиз или просто из-за "разгильдяйства".

"Два тела, останки которых были найдены в 2007 году, были сожжены. От этих тел осталось только 170 грамм костей, а после проведенных в 2007 году экспертиз - а некоторые полагают, что и просто из-за разгильдяйства - сейчас осталось только 70 грамм", - рассказал историк.

Однако, генетикам все же удалось взять "чистый" необходимый материал для установления личности.

Летом 1918 года последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева.

Останки Николая II, Александры Федоровны, Ольги, Татьяны и Анастасии Романовых, а также лиц из их окружения были обнаружены около Екатеринбурга в 1991 году и захоронены в 1998 году в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В 2007 году были обнаружены останки, принадлежащие цесаревичу Алексею и его сестре великой княжне Марии.

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