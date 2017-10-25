СКР сообщил о задержании подозреваемого в хищении у Этуша 28 млн рублей

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Подозреваемый в похищении 28 миллионов у актера Владимира Этуша задержан. Им оказался бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Сотрудники Следственного комитета России задержали подозреваемого в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша. Теперь они будут просить суд о его аресте, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Задержанным оказался бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия.

Ранее стало известно, что актер Владимир Этуш в 2013 году стал жертвой мошенничества. Барганджия обманным путем похитил у него 28 миллионов рублей.