США вернули российские флаги и архив, изъятые из консульства в Сан-Франциско

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Вашингтон вернул Москве флаги, снятые со здания консульства в Сан-Франциско, и архив. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, действия США вокруг российской дипсобственности являются нарушением международных норм.

Вашингтон вернул Москве флаги, снятые со здания консульства в Сан-Франциско и архив, вывезенный оттуда же, передает РИА Новости слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

"Да, флаги вернули, вернули архив консульский. Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", - рассказал Рябков.

Кроме того, Рябков предупредил Вашингтон, что Москва в праве предпринять зеркальные меры в ответ на "враждебные и неприемлемые акции США".

Ранее генконсульство России в Сан-Франциско подверглось несанкционированному вторжению. Из здания, закрытого по решению Вашингтона, вывезли архив, хотя такие документы, согласно Венской конвенции, имеют статус неприкосновенных. Кроме того, с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США, в свою очередь, заявил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".

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