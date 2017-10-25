На саммите АТЭС во Вьетнаме могут встретиться Лавров и Тиллерсон

Теги: Политика саммит атэс лавров встреча вьетнам тиллерсон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, у сторон накопилось много вопросов, и оба министра будут присутствовать на саммите. Однако дата встречи пока не определена.

На полях саммита АТЭС во Вьетнаме может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

"Оба министра будут во Вьетнаме. Но у нас четкого понимания по дате и времени возможной встречи нет. Но тем не менее вопросы копятся, и такая встреча, я думаю, не может не состояться", - сказал дипломат.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится в ноябре во Вьетнаме. На полях мероприятия также может состояться встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.