Социальная политика выходит на первый план в экономике столицы

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В среду Сергей Собянин отчитался в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы за последние два года. После выступления мэра обсудили уже планирование городского бюджета на следующей год, а также плановый период до 2020 года.

Что было, что предстоит и что ждет город в долгосрочной перспективе. Все внимание депутатов Московской городской думы было направлено на результаты работы Московского правительства за 2017 год. Об основных параметрах бюджета Москвы на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов докладывал мэр столицы, передает "ТВ Центр".

И с первых слов Сергей Собянин заявил о главном - 7 трудных лет для экономики и социальной сферы столицы позади. Москва пережила болезненный процесс по оптимизации расходов. Доходы бюджета удалось не только сохранить, но и приумножить. А ведь они - залог благополучия москвичей и источник поступательного развития города.

В абсолютных размерах бюджет следующего года будет в два раза больше, чем 7 лет тому назад. Целенаправленная городская политика позволила увеличить коммерческие площади на четверть. Как в большинстве развитых городов мира, это поспособствовало развитию малого и среднего бизнеса. А взвешенный подход к каждому предприятию помог спасти сотни производств и создать новые высокотехнологичные производства.

Трансформировались городские пространства. Поток туристов увеличился на две трети. Доход от фестивалей и мероприятий вырос на 70%. Новые рабочие высокооплачиваемые места - для москвичей.

"Были найдены ресурсы для крупнейших системных инвестиций в развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. И, соответственно, каждый бюджетный рубль обеспечил привлечение 3 рублей частных инвестиций. Инвестиции выросли более чем в 2 раза, и вплотную приблизились к 2 триллионам рублей. Благодаря системной работе федеральных и городских властей произошла легализация значительной части бизнеса. Экономика Москвы стала устойчивой и диверсифицированной. Спасибо всем, кто причастен к этой большой работе", - отметил Собянин.

В приоритете - горожане. Удобная и комфортная городская среда - основа благополучия жителей. Во главе угла - время. Особенно то, которое тратится впустую. Чтобы москвичи быстрее добирались до работы и возвращались домой, столичные власти без устали строят. Новые развязки, мосты, направленные съезды и дублеры. Более 650 километров. Транзит через Москву скоро будет минимизирован. После появления в городе Северо-Западной, Северо-Восточной хорд и Южной рокады движение в городе станет свободнее. Хотя для города по сложности эта работа сопоставима с реконструкцией МКАДа. Однако старые вылетные магистрали тоже не забыты. Их обновление позволило ликвидировать самые сложные в автомобильном движении места. И, наконец, избавиться от чемпионского места по дорожным заторам в мире. Альтернатива автомобилю есть. И все чаще москвичи пользуются общественным транспортом.

"Доля москвичей и гостей столицы, пользующихся в часы пик общественным транспортом, выросла до 70%. Мы развернули беспрецедентную программу развития рельсового транспорта. За 7 лет построено 60 новых станций метро и МЦК. Дополнительные Ж/Д пути на пригородных электричках. Мы провели непростую, но необходимую реформу общественного транспорта. 2 тысячи коммерческих автобусов перевозят более миллиона пассажиров в день", - сообщил Собянин.

А это существенная экономия семейного бюджета. Ведь к оплате принимаются как социальная карта, так и "Тройка". Обновленный парк автобусов и трамваев по технологичности не уступает европейским странам. Низкопольные, бесшумные, в них тепло и даже есть wi-fi. По выделенным полосам в рабочие дни спешат по своим делам 6 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть "Магистраль" предложила горожанам 19 протяженных маршрутов, которые связывают окраины с центром. 15 маршрутов внутри районов. Москвичи оценили, одобрили. И поехали. За минувший год МЦК прочно закрепилось в транспортной логистике. 14-я линия московского метро связала самые отдаленные участки столицы с кольцевой веткой и железной дорогой. 31 остановка, бесплатная пересадка, единая тарифная сетка. Метрополитен может похвастаться первым участком Третьего пересадочного контура - 5 станций подземки от "Делового центра" до "Петровского парка" власти обещают открыть к концу года. Больше двух десятков новых станций уже появились, в работе - направление Коммунарки, Кожухова, Ховрина. Не за горами еще один мегапроект.

"Превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр, например, от Зеленограда до Балашихи или Подольска будет работать в режиме МЦК. Проект очень сложный, трудный. Он серьезным образом изменит ситуацию с пригородным сообщением. На реализацию программы развития транспортной системы в проект городского бюджета заложено около 550 миллиардов рублей", - рассказал Собянин.

Восстановление экономического роста и стабильность бюджета позволяет правительству Москвы развивать систему здравоохранения. Первые и одинаково главные - врачи и пациенты. Хронические переработки и чрезмерная нагрузка на докторов должны уйти в прошлое. Первый шаг - повышение зарплаты. 120 тысяч рублей - вот та сумма, которую в среднем должен получать врач.

Особая забота - пациентам старшего возраста. Для страдающих несколькими хроническими заболеваниями создадут специальные отделения во всех взрослых поликлиниках. При амбулаториях открывается патронажная служба. Модернизирована онкологическая сеть стационаров. На днях первых пациентов приняла новая Морозовская больница. Социальные расходы составляют значительную часть расходной части бюджета на 2018 год. Минимальная московская пенсия будет повышена на 3 тысячи рублей - до 17 с половиной тысяч рублей. Городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы увеличат вдвое. Увеличены и пособия. Одинокие мамы будут получать выплаты в размере 15 тысяч рублей вместо трех, а базовые ежемесячные пособия на ребенка малообеспеченной семье повысить от двух до пяти раз. Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. Программа реновации жилого фонда становится расходным обязательством города Москвы.

"Миллионы москвичей не удовлетворены своими жилищными условиями. Впереди у нас программа реновации, благодаря которой более миллиона жителей пятиэтажек переедут в новое жилье", - сказал Собянин.

За четыре года, включая 2017 год, на реализацию программы заложено 400 миллиардов рублей. Эта сумма позволит обеспечить все гарантии, которые правительство Москвы давало москвичам. Планируется за три года построить около трех миллионов квадратных метров под переселение. Уже есть перечень стартовых домов. Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.