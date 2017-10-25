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В среду лютеранский Собор Петра и Павла в Москве передали прихожанам - этого события они ждали более полувека. В торжественной церемонии принимал участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Лютеранский Собор Святых Петра и Павла в Старосадском переулке - редкий образец неоготической архитектуры в центре Москвы - привлекает внимание не только своим изысканным видом, передает "ТВ Центр".

Собор - один из двух официально действующих лютеранских храмов в Москве. Его приход - один из самых больших в России. Но община пережила много трудных лет. Власти никогда её не закрывали, вот только прийти помолиться было некуда. Всё стало меняться семь лет назад, когда вышел закон - религиозным организациям передаются в собственность исторические здания, в которых они располагаются.

"То, что сейчас происходит, мы считаем это восстановленной правдой. Весь 20-й век у верующих был отобран их храм. А теперь он возвращается и мы благодарны всем тем, кто принимал эти решения", - рассказал пастор кафедрального собора святых Петра и Павла Виктор Вебер.

Неоготика снаружи, деревянное барокко внутри. На балконе в соборе вот уже несколько десятилетий хранится еще одна реликвия. Осколки утонченного позолоченного алтаря, сохранившиеся после пожара. Статус собственника должен облегчить общине мирские, но неотложные заботы. В соборе до сих пор нет центрального отопления.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".