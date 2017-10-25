В "Лужниках" появился памятник Валерию Харламову

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В среду в "Лужниках" появился новый памятник звезде советского хоккея Валерию Харламову.

В столице открыли памятник легендарному нападающему ЦСКА и сборной Советского Союза, а ещё 11-кратному чемпиону СССР, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира, сообщает "ТВ Центр".

Талант и уникальная техника Валерия Харламова получили всеобщее признание ещё при жизни спортсмена. И вот теперь память выдающегося спортсмена увековечена на Аллее Славы главного олимпийского комплекса Москвы. А скоро возле скульптуры, откроют павильон, где разместят части экипировки, принадлежавшие Валерию Харламову.