12:41, 25 октября 2017

В Белоруссии будут судить трех журналистов ИА Regnum

Теги:  Общество  белоруссия  суд  сми  россия

В Белоруссии уголовное дело в отношении трех авторов российского информационного агентства Regnum передано в суд. Их обвиняют в по статье о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. В отдельное производство выделено дело в отношении Юрия Баранчика.

В Белоруссии направлено в суд уголовное дело в отношении трех авторов информационного агентства Regnum. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя белорусского Следственного комитета Ивана Носкевича. 

Скандал с ИА Regnum произошел в декабре 2016 года после ряда публикаций на белорусскую тему. Трех авторов агентства обвинили по статье о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, 17 октября прокурор направил уголовное дело для рассмотрения в минский городской суд", - сказал Носкевич.

Он также отметил, что в деле три фигуранта. В отношении редактора агентства Юрия Баранчика уголовное дело выделено в отдельное производство. Российская сторона не выдала его белорусской. 

Редакция Regnum отвергает предъявленные авторам издания обвинения. В агентстве заявили, что подтверждают "свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". Regnum считает задержанных сотрудников политзаключенными.

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