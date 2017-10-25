В Росгвардии назвали причину расстрела четырех бойцов в Чечне

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Причиной расстрела четырех сотрудником Росгвардии стали бытовые проблемы. Военному не дали жилье, пытались уволить, кроме того, у него были проблемы с женой. В то время, когда росгвардеец находился в отпуске, его жену выселили из части, а на его место подселили другого. Это и вызвало "эмоциональный всплеск" у стрелка.

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал о причинах конфликта в Чечне, где 25-летний сотрудник ведомства Марат Гаджиев расстрелял четырех сослуживцев, передает РИА Новости.

"Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость", - пояснил он.

Золотов рассказал, что Гаджиев просил выделить ему жилье, которое в итоге не дали. У военнослужащего были проблемы с женой, а командир батальона пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились отношения. Тогда комбат выселил жену Гаджиева из части, а росгвардеец вернулся из отпуска, то заметил, что на его место подселили другого.

По словам главы Росгвардии, это и вызвало "эмоциональный всплеск" у военного, в результате чего он застрелил четырех сослуживцев в казарменном помещении воинской части.

"Это недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился. Мы ведем самое пристальное разбирательство под особым контролем", - отметил Золотов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие сообщает, что командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части № 6791 старший лейтенант Марат Гаджиев взял автомат АК-74 и выстрелил в командира роты и трех контрактников. Все они погибли на месте. Гаджиев был ликвидирован дежурным подразделения войсковой части.

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