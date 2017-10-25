Устроившего стрельбу в отеле Джабраилова признали вменяемым

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Бизнесмена, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, который в августе устроил стрельбу в московском отеле, признали вменяемым по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы. Джабраилов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов признан вменяемым по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Джабраилов признал вину, раскаялся в содеянном и намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке.

29 августа сенатор устроил стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons на Охотном Ряду. Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство". Никто не пострадал.

В отношении Джабраилова, имеющего две контузии, была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Объясняя свой поступок, Джабраилов сказал, что хотел опробовать оружие, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, и случайно сделал "несколько выстрелов в потолок".

Позднее стало известно, что экс-сенатор был под действием наркотиков в момент стрельбы. В номере отеля были найдены вещество белого цвета, таблетки и алкоголь.

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