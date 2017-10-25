Собянин объявил о беспрецедентном повышении социальных выплат

Теги: Москва собянин пенсия

Власти Москвы увеличат размер пенсий на 3 тысячи руб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы и об основных параметрах проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о рекордном за десятилетия повышении социальных выплат.

"Вместе с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на 3 тысячи рублей в месяц с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей. Увеличение доплат к пенсии коснется более одного миллиона пожилых людей", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр добавил, что также будут в два раза увеличены городские пособия участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни.