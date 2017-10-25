Жириновский призвал посадить Собчак за слова о Крыме

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что слова Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине нельзя оставлять без соответствующей реакции. По его мнению, необходимо возбудить уголовное дело и "посадить ее лет на пять". Также он отметил, что направит жалобу в ЦИК и напомнил, что Собчак еще не является официальным кандидатом в президенты.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак, которая заявила, что будет участвовать в выборах президента России. По его словам, именно таким должен стать итог ее высказываний о принадлежности Крыма, передает ТАСС.

"Как можно, что в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, которая заявляет, что Крым украинский. Это преступление", - заявил Жириновский журналистам в среду.

"Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд,... посадить ее лет на пять... Каково жителям в Крыму? Чушь, дикость, и никто рот ей не заткнет", - добавил лидер ЛДПР.

Он также пообещал направить жалобу в Центризбирком России и напомнил, что Собчак еще не является официальным кандидатом в президенты.

Накануне, 24 октября, Собчак во время пресс-конференции заявила, что Крым с точки зрения международных норм находится под юрисдикцией Киева. Позднее она подчеркнула, что ее нельзя судить за эти слова, так как, это является ее мнением.