Средства от сокращения программы "Моя улица" пойдут на социальные выплаты

Теги: Москва собянин благоустройство

Власти Москвы планируют увеличить социальные выплаты за счет средств, полученных от сокращения финансирования в два раза комплексной программы благоустройства города "Моя улица", заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Средства от сокращения московской программы "Моя улица" пойдут на социальные выплаты, сказал Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. "Финансирование "Моей улицы" по сравнению с нынешнем годом уменьшается более чем в два раза, а высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат", - приводит слова мэра ТАСС.

Мэр уточнил, что на сегодня основные работы по благоустройству внутри Садового кольца завершены. В следующем году "Моя улица" переходит от массовой и проблемной реконструкции центра к спокойной планомерной работе в других районах города. "Мы переходим к благоустройству с полным пониманием того, что не только в центре, но и в других районах, там, где живет большинство москвичей, Москва должна быть комфортной и удобной", - сказал он.

"Качественное общественное пространство буквально за считанные дни заполняется активной жизнью. Сегодня на ВДНХ и парках культуры москвичи проводят свободное в 7 раз больше, чем прежде. Количество пешеходов на благоустроенных улицах выросло от 3 до 6 раз", - отметил мэр.

"Благодаря трансформации общественных пространств и множеству интересных культурных событий поток туристов увеличился на две трети. Доходы города от туризма и проведение фестивалей и событийных мероприятий в сопоставимых цифрах выросли на 70%", - сказал он.