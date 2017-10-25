Собянин гарантировал выполнение программы реновации в полном объеме

Теги: Москва собянин ремонт хрущевки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лично приложит усилия, чтобы реализация программы реновации жилья прошла максимально комфортно для каждого столичного жителя.

Мэр столицы Сергей Собянин выступил гарантом реализации программы реновации. Об этом он заявил во время ежегодного отчета в Мосгордуме в среду.

"Как мэр города я приложу все усилия, чтобы программа реновации была реализована максимально комфортно для всех москвичей", - приводит его слова РИА Новости.

"400 миллиардов рублей, предусмотренных на реновацию в бюджете, дают нам полную гарантию того, что мы не будем топтаться на месте, а масштабно реализуем эту чрезвычайно сложную, тяжелую, порой конфликтную, но необходимую москвичам программу", - сказал Собянин.

Власти Москвы утвердили программу реновации жилья, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5177 домов, в которых проживают около 1 миллиона человек. Всего планируется снести примерно 16 миллионов квадратных метров жилья (преимущественно пятиэтажек), а жильцов переселить в новые дома.