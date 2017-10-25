В Кремле напомнили Собчак об истинном статусе Крыма

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Слова Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине неправильны "по сути и по форме", утверждает представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, тема территориальной и суверенной принадлежности полуострова не подлежит обсуждению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине. По его словам, эти заявления неправильны "по сути и по форме", передает "Газета.ру".

"С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что привлечение к уголовной ответственности за подобные высказывание не является вопросом Кремля. Кроме того, он переадресовал в ЦИК вопрос о том, могут ли журналистку не зарегистрировать кандидатом в президенты после ее слов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо возбудить уголовное дело и посадить "лет на пять" Ксению Собчак за ее слова об украинской принадлежности Крыма. Кроме того он отметил, что направит жалобу в ЦИК и напомнил, что Собчак еще не является официальным кандидатом в президенты.

24 октября Собчак во время пресс-конференции заявила, что Крым с точки зрения международных норм якобы находится под юрисдикцией Киева. Позднее она подчеркнула, что ее нельзя судить за эти слова, так как, это является ее мнением.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Тогда в марте на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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