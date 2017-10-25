Минсельхоз не увидел проблем с доставкой зерна в регионы

Теги: санкт-петербург Экономика минсельхоз

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что проблем с доставкой зерна в регионы, в том числе в Санкт-Петербург, не будет. По данным ведомства, вагонов для перевозки зерна хватит как внутри страны, так и для экспорта.

В России не будет проблем с доставкой зерна регионам, в том числе Санкт-Петербургу. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что проблема дефицита вагонов, которая уже повлияла на доставку щебня и соли, может коснуться снабжения мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. По данным издания, из-за активного экспорта зерна, вагоны не доходят до местных производств, из-за чего в городе может возникнуть дефицит хлеба и повысятся цены.

"Минсельхоз мониторит распределение вагонов для перевозки зерна, и их хватит как для внутренних нужд, так и для экспорта", - заверил представитель министерства.

Издание "Газета.Ru" сообщило, что о ситуации с доставкой зерна знают в Кремле, однако не обладают полной информацией.

"Мы видели сообщения в СМИ об этом, но не обладаем подробной информацией на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что данной темой занимается правительство, и переадресовал этот вопрос вице-премьеру Аркадию Дворковичу.