Собянин предложил повысить детские пособия в несколько раз

Теги: Москва собянин дети

Власти Москвы повысят размер детских пособий в несколько раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы и об основных параметрах проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В Москве соцвыплаты малообеспеченным семьям с детьми увеличат в разы. "Предлагаю базовые ежемесячные пособия на ребенка малообеспеченной семье повысить от двух до пяти раз, причем, в наибольшей степени на детей в возрасте до трех лет, когда мама еще не может выйти на работу", - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что размер пособия матери-одиночке составит вместо нынешних 3-5 тысяч рублей 15 тысяч рублей. "Новые размеры пособий на детей старше трех лет и все 14 московских пособий многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предлагаю повысить в два раза", - сказал Собянин.

В результате повышения детские пособия на ребенка станут, действительно, значимой выплатой, покрывающими немалую часть базовых расходов, связанных с воспитанием детей, а само увеличение выплат коснется почти 300 тысяч детей.