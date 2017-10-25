Матвиенко не исключила возвращения графы "против всех" на выборах

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым вернуть графу "против всех" на выборах в России. При этом она не исключила, что это может произойти в среднесрочной перспективе.

На выборах в России необходимо вернуть графу "против всех". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается графы, я по-прежнему считаю, что она необходима, и уверена , что в среднесрочной перспективе такая графа появится", - передает ее слова ТАСС.

Известная телеведущая Ксения Собчак на минувшей неделе заявила, что приняла решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Собчак сообщила, что позиционирует себя как кандидат "против всех" и выступает в роли "громоотвода" для тех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина.