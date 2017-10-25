Раненая журналистка Фельгенгауэр начала говорить

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Состояние ведущая "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, на которую было совершено покушение в редакции радиостанции, улучшилось. Она начала самостоятельно дышать и говорить. По словам врачей, она сможет продолжить работать радиоведущей.

Медики сообщили об улучшении состояния раненой ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, сообщает агентство "Москва".

"Состояние пациентки с положительной динамикой. Мы сегодня убрали интубационную трубку, при помощи которой она дышала. Она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно. Она уже говорит", - рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Кроме того, Фельгенгауэр после окончания лечения сможет продолжить работать радиоведущей, передает ТАСС.

Нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. Подозреваемый Борис Гриц ударил ведущую ножом в горло. В настоящее время Фельгенгауэр находится в больнице. Гриц арестован до 23 декабря.

По данным следствия, подозреваемый частично признал свою вину. Обвиняемый заявил, что нанес ведущей телесные повреждения, однако не собирался ее убивать. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

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