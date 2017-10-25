Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим с 1 января

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Пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям должны быть проиндексированы с 1 января 2018 года. Такое поручение дал правительству Владимир Путин. Президент отметил, что доходы бюджета позволяют это сделать.

О готовности ЖКХ к зиме говорили в среду на совещании президента с членами правительства. Владимиру Путину доложили - пуск тепла по стране проходит в рабочем режиме. Отопительный сезон начался уже в 76 регионах. Некоторые сложности есть в Кемеровской и Иркутской областях, Забайкальском крае, отмечает "ТВ Центр".

На встрече глава государства также поднял тему задолженности по зарплатам. Сейчас она составляет более трех миллиардов рублей. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии и денежные довольствия военнослужащих с 1 января.

"Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать это синхронно. С 1 января проиндексировать и военным пенсионерам, и приравненным к ним лицам. Это сотрудники органов внутренних дел, противопожарной охраны. Но для того чтобы это сделать, деньги нужны в этом году. Доходы в этом году это сделать позволяют", - заявил Путин.

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