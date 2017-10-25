В Росгвардии признали неготовность россиян к владению оружием

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Гражданам России рано давать массовый доступ к оружию, поскольку в стрессовом состоянии они готовы применять его по поводу и без него. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Россияне не готовы к массовому владению оружием. Такое мнение высказал глава Росгвардии Виктор Золотов, пишет "Русская планета".

По его словам, обществу еще рано давать доступ к распространению оружия, так как на людей по-прежнему влияют бытовые ситуации. В стрессовом состоянии они готовы применить его по поводу, и без повода, убежден Золотов.

Глава Росгвардии напомнил, что в настоящее время разрабатывается законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия, пишет РИА Новости.