Путин обсудит с Совбезом защиту информационной инфраструктуры страны

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Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи будут рассмотрены вопросы защиты информационной инфраструктуры страны и меры по ее развитию.

Президент России Владимир Путин обсудит с Советом безопасности меры по защите информационной инфраструктуры страны. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 26 октября в Кремле заседание Совета безопасности России, на котором планируется рассмотреть вопросы, связанные с защитой информационной инфраструктуры государства и мерами по ее развитию", - говорится в сообщении.

Глава государства также планирует встретиться в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с офицерами по случаю назначения их на вышестоящие должности и присвоения им воинских и специальных званий.