В России начали маркировать лекарства штрихкодом

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Фармацевтические компании начали наносить двухмерный штрихкод на упаковки с медикаментами. Таким способом в стране собираются бороться с поддельными лекарствами. Проект пока экспериментальный. В нем добровольно принимают участие всего 45 производителей. Обязательной для всех маркировка станет в 2019 году.

В России начали наносить двухмерный штрихкод на упаковки с медикаментами. В экспериментальном проекте добровольно принимают участие 45 производителей. Обязательной для всех маркировка станет в 2019 году.

"Государство, налоговая служба и Росздравнадзор видят всю информацию о движении лекарственного препарата: где, когда и как произведен лекарственный препарат, как он прошел выпускающий контроль. Если это препарат иностранного производства, видно, как и когда он ввезен в Россию, по каким таможенным документам", - рассказал "МИР24" замначальника управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС Владимир Мальцев.

Главная цель маркировки - защита от подделок, гарантия подлинности и качества препарата. Оборудование для маркировки пока делают за границей, по спецзаказу. Цена - свыше десяти миллионов рублей. В планах наладить такую технологию производства в России.

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